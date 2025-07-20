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Замминистра: В конкурсе Yüksəliş побеждают не только получившие образование за рубежом

Замминистра: В конкурсе Yüksəliş побеждают не только получившие образование за рубежом В прошедших четырех конкурсах Yüksəliş 84% победителей составили мужчины, остальные - женщины.
Наука и образование
20 июля 2025 г. 14:08
Замминистра: В конкурсе Yüksəliş побеждают не только получившие образование за рубежом

В прошедших четырех конкурсах Yüksəliş 84% победителей составили мужчины, остальные - женщины.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы Yüksəliş Фархад Гаджиев на финальном этапе конкурса.

Он отметил, что 36 из них окончили магистратуру в Азербайджане: "Хотя иногда говорят, что в конкурсе Yüksəliş побеждают только те, кто учился за рубежом".

Ф.Гаджиев добавил, что подавляющее большинство победителей работает в государственном секторе.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Yüksəliş" müsabiqəsində ancaq xaricdə təhsil alanlar qalib olmur

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