Замминистра: В конкурсе Yüksəliş побеждают не только получившие образование за рубежом

В прошедших четырех конкурсах Yüksəliş 84% победителей составили мужчины, остальные - женщины.

В прошедших четырех конкурсах Yüksəliş 84% победителей составили мужчины, остальные - женщины.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы Yüksəliş Фархад Гаджиев на финальном этапе конкурса.

Он отметил, что 36 из них окончили магистратуру в Азербайджане: "Хотя иногда говорят, что в конкурсе Yüksəliş побеждают только те, кто учился за рубежом".

Ф.Гаджиев добавил, что подавляющее большинство победителей работает в государственном секторе.