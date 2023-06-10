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Замминистра: В Азербайджане продолжаются реформы в области профессионального образования

Замминистра: В Азербайджане продолжаются реформы в области профессионального образования В Азербайджане продолжаются реформы в области профессионального образования.
Наука и образование
10 июня 2023 г. 12:27
Замминистра: В Азербайджане продолжаются реформы в области профессионального образования

В Азербайджане продолжаются реформы в области профессионального образования.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на открытии фестиваля "Секрет профессии".

По словам замминистра, родители должны помочь своим детям выбрать правильную профессию:

"Нет плохой или хорошей профессии. Важно хорошо освоить свою профессию. Основания цель сегодняшнего фестиваля - познакомить с действующими профучилищами. В настоящее время ведется работа в области профессионального образования. Я думаю, что в 2026 году количество абитуриентов, выбирающих профессиональное образование, будет в два раза больше".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanda peşə təhsili sahəsində islahatlar davam edir”

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