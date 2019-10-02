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Замминистра: Участие родителей в процессе образования детей довольно невелико

Замминистра: Участие родителей в процессе образования детей невелико

"На успеваемость детей оказывают серьезное влияние дошкольное образование, домашняя среда и участие родителей".

По сообщению Report, об этом заявила заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева

По ее словам, дошкольное образование сильно влияет на дальнейшее развитие детей: "Образовательная среда в доме также оказывает большое влияние. К сожалению, эти показатели в нашей стране находятся на низком уровне. Вместе с тем, роль родителей в образовании детей является фактором, влияющим на успеваемость детей. К сожалению, и этот показатель у нас на низком уровне".

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