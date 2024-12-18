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Замминистра: Технологический прогресс в развитых странах порой наносит вред природе

Замминистра: Технологический прогресс в развитых странах порой наносит вред природе
Наука и образование
18 декабря 2024 г. 16:35
Замминистра: Технологический прогресс в развитых странах порой наносит вред природе

Технологический прогресс в развитых странах порой оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов на конференции, посвященной зеленому будущему.

По словам замминистра, экологическая культура должна стать важной частью образовательного процесса.

"Формирование экологического сознания у людей - одна из ключевых задач. В системе образования необходимо уделять особое внимание экологии. Объявление этого года "Годом солидарности во имя зеленого мира" стало важным шагом в этой области.

В первый учебный день в образовательных учреждениях учителя провели уроки на тему "Солидарность во имя зеленого мира", что является значимым вкладом в развитие экологической культуры", - сказал Гурбанов.

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Версия на английском языке Deputy minister: Technological progress in developed countries sometimes harms nature
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: İnkişaf etmiş ölkələrin texnoloji yüksəlişi bəzən təbiətə mənfi təsir edir

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