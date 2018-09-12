Замминистра: Руководители 18 учебных заведений Баку привлечены к дисциплинарной ответственности

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "В прошлом учебном году руководители 10 учебных заведений были освобождены от занимаемых должностей".

Как сообщает Report, об этом во время традиционной сентябрьской конференции работников образования заявила замминистра образования, исполняющая обязанности главы Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, в прошлом учебном году были уволены один сотрудник Управления, 20 замдиректоров, 9 учителей и 1 заведующий библиотекой: "В то же время к дисциплинарной ответственности привлечены 2 сотрудника Управления, 18 руководителей учебных заведений, 32 замдиректора, 54 учителя, 6 сотрудников структурных делений Управления".

М.Велиева добавила, что 30 сотрудникам структурных делений Управления, 27 руководителям учебных заведений, 11 заместителям директоров, 40 учителям сделаны предупреждения.