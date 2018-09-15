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    Замминистра: Решение относительно внутришкольного оценивания будет обнародовано в ближайшие дни

    Абшерон. 15 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане предостаточно школ с высокой плотностью учеников".

    Как сообщает cумгайытское бюро Report, об этом заявила замминистра образования Махаббат Велиева.

    Она отметила, что высокая плотность учащихся приводит к проведению уроков в несколько смен: "Это серьезно отражается на качестве образования. Мы бы хотели, чтобы дошкольная подготовка велась в школах, где учеба проходит в одну смену. Высокая плотность учащихся наблюдается в школах, расположенных неподалеку друг от друга, детей принимают по пожеланию родителей. Однако с этих пор, согласно "Закону об образовании", прием в школы будет вестись по территориальному принципу".

    М.Велиева подчеркнула, что новые подходы к внутришкольному оцениванию будут обнародованы общественности в ближайшие дни.

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