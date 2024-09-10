О нас

Замминистра: Развитие Азербайджана позволяет создавать современные учебные заведения

Замминистра: Развитие Азербайджана позволяет создавать современные учебные заведения 15:09
Наука и образование
10 сентября 2024 г. 15:26
Замминистра: Развитие Азербайджана позволяет создавать современные учебные заведения

Экономическое развитие Азербайджана позволяет создавать учебные учреждения, соответствующие самым современным требованиям.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал журналистам в Нахчыване заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

"Через несколько дней состоится открытие Карабахского университета в Ханкенди. Экономическое развитие нашей страны находится на высоком уровне, и это позволяет нам реализовывать масштабные инфраструктурные проекты в Карабахе, создавать образовательные учреждения, отвечающие самым современным требованиям", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: İqtisadi inkişafımız ən müasir tələblərə uyğun təhsil müəssisələri yaratmağa imkan verir

Экслюзивные новости

PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi