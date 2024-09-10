Замминистра: Развитие Азербайджана позволяет создавать современные учебные заведения

15:09

Экономическое развитие Азербайджана позволяет создавать учебные учреждения, соответствующие самым современным требованиям.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал журналистам в Нахчыване заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

"Через несколько дней состоится открытие Карабахского университета в Ханкенди. Экономическое развитие нашей страны находится на высоком уровне, и это позволяет нам реализовывать масштабные инфраструктурные проекты в Карабахе, создавать образовательные учреждения, отвечающие самым современным требованиям", - сказал он.