Замминистра прокомментировал переполненность классов в бакинских школах

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Министерство образования прокомментировало переполненность классов в бакинских школах.

Как сообщает Report, заместитель министра образования Джейхун Байрамов в заявлении журналистам отметил, что проблема переполненности классов в основном наблюдается в столице: "В Государственной стратегии по развитию образования и в других документах перед нами поставлена цель организовать учебу в школах в одну смену. Однако в городе Баку полностью добиться этого не удалось".

Замминистра отметил, что за последние 7-8 лет в Азербайджане выросли демографические показатели: "В конце 90-х годов демография была низкая, в определенный период наблюдалось снижение в количестве учеников. Сегодня наблюдается обратная картина".

"Ежегодно в количестве первоклашек и выпускников 11-х классов имеется разница в 50 тысяч", - заявил замминистра.

Он добавил, что ежегодно увеличивается число детей, идущих в первые классы: "Естественно, это положительное обстоятельство в плане демографии. Однако это, в свою очередь, порождает ряд актуальных вопросов. Сегодня ведутся подсчеты в связи с плотностью учеников, готовятся предложения, которые предлагаются правительству, соответствующим структурам".