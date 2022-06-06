Замминистра: План приема по сельхозспециальностям никогда не выполнялся

"Мы объявили прием в вузы по сельскохозяйственным специальностям. Но план приема по этим специальностям у нас никогда не выполнялся".

"Мы объявили прием в вузы по сельскохозяйственным специальностям. Но план приема по этим специальностям у нас никогда не выполнялся".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам И.Исаева, это связано с разными причинами.

Замминистра отметил, что количество технологических специальностей значительно увеличилось: "За последние два года наблюдается рост в 4-5 раз по специальностям кибербезопасность, дата-аналитик и т. д.".