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Замминистра: План приема по сельхозспециальностям никогда не выполнялся

Замминистра: План приема по сельхозспециальностям никогда не выполнялся "Мы объявили прием в вузы по сельскохозяйственным специальностям. Но план приема по этим специальностям у нас никогда не выполнялся".
Наука и образование
6 июня 2022 г. 14:17
Замминистра: План приема по сельхозспециальностям никогда не выполнялся

"Мы объявили прием в вузы по сельскохозяйственным специальностям. Но план приема по этим специальностям у нас никогда не выполнялся".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам И.Исаева, это связано с разными причинами.

Замминистра отметил, что количество технологических специальностей значительно увеличилось: "За последние два года наблюдается рост в 4-5 раз по специальностям кибербезопасность, дата-аналитик и т. д.".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Kənd təsərrüfatı ixtisasları üzrə qəbul planı heç vaxt dolmayıb"

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