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Замминистра: Перечень образовательных программ пополнился новыми специальностями

Замминистра: Перечень образовательных программ пополнился новыми специальностями
Наука и образование
3 декабря 2024 г. 17:46
Замминистра: Перечень образовательных программ пополнился новыми специальностями

Кабинет министров внес изменения в перечень специальностей высшего образования, добавив новые направления и изменив некоторые наименования.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Идрис Исаев.

По его словам, в новой утвержденной классификации указаны 153 специальности на уровне бакалавриата, 3 на уровне базового медицинского образования, 129 на уровне магистратуры и 44 на уровне резидентуры. В то же время на уровне бакалавриата добавлены 7 новых специальностей, включая "Преподавание математики и физики", "Аналитику данных", "Сельскохозяйственные технологии", "Животноводство", "Питание и диетологию", "Программную инженерию" и "Пищевые технологии". Также изменены названия 9 специальностей.

Идрис Исаев подчеркнул, что это решение открывает дополнительные возможности для студентов.

Полный перечень классификаций доступен для ознакомления.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Bakalavriat səviyyəsi üzrə 7 yeni ixtisas təsnifata əlavə olunub

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