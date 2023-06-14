Замминистра: Образовательными кредитами воспользовались около 20 тыс. студентов

Образовательными кредитами воспользовались около 20 тыс. студентов.

Образовательными кредитами воспользовались около 20 тыс. студентов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Идрис Исаев сказал на конференции "На пути к 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане".

По его словам, среди обратившихся за образовательными кредитами около 57% составляют девушки: "После завершения периода обучения студентам предоставляется отсрочка. Более того, если взявший кредит находится на военной службе, проценты по кредиту не начисляются".