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Замминистра: Образовательными кредитами воспользовались около 20 тыс. студентов

Замминистра: Образовательными кредитами воспользовались около 20 тыс. студентов Образовательными кредитами воспользовались около 20 тыс. студентов.
Наука и образование
14 июня 2023 г. 13:35
Замминистра: Образовательными кредитами воспользовались около 20 тыс. студентов

Образовательными кредитами воспользовались около 20 тыс. студентов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Идрис Исаев сказал на конференции "На пути к 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане".

По его словам, среди обратившихся за образовательными кредитами около 57% составляют девушки: "После завершения периода обучения студентам предоставляется отсрочка. Более того, если взявший кредит находится на военной службе, проценты по кредиту не начисляются".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “İndiyədək 20 minə yaxın tələbə təhsil kreditlərindən yararlanıb”

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