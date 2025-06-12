Замминистра образования: Школьники должны быть готовы к требованиям новой эпохи

Подготовка учащихся к вызовам современности становится ключевой задачей образовательной системы Азербайджана.
Как сообщает Report, что об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.
По словам замминистра, в международные системы оценки знаний школьников уже интегрированы компоненты, связанные с устойчивым развитием, изменением климата и переходом на зеленую энергетику.
"Эта инициатива получила поддержку в ходе последних обсуждений. В течение текущего года мы увидим ее официальное оформление и представление на COP30 как одного из результатов COP29", - сказал он.
Гасан Гасанли также подчеркнул, что одной из главных целей в сфере высшего образования является продвижение в международных рейтингах: "Необходимы системные подходы. Совместные решения и коллективная работа имеют решающее значение для нашего будущего".