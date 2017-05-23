Замминистра образования Румынии: В ходе визита подпишем несколько соглашений о сотрудничестве с азербайджанскими вузами - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с заместителем министра образования и научных исследований Румынии Гигелем Параскивом.

- Господин Параскив, как Вы оцениваете отношения между Азербайджаном и Румынией в области образования? Удовлетворены ли Вы уровнем сотрудничества?

- В первую очередь, позвольте мне поблагодарить министерство образования Азербайджана за приглашение посетить Баку с официальным визитом, нацеленным на определение, поиск всех возможностей для укрепления сотрудничества в сфере образования.

Стратегическое партнерство между Румынией и Азербайджаном является отражением отличного уровня нашего политического диалога и предоставляет нам четкие рамки для развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая образование. Существуют сильные и всесторонние связи между университетами Румынии и Азербайджана, и, я думаю, что все еще существует потенциал для развития двусторонних, взаимовыгодных проектов в сфере образования. Эти рамки сотрудничества расширяются за счет программ Евросоюза, таких как Эрасмус+ и Восточное Партнерство, которое предлагает большой выбор возможностей для дальнейшего углубления отношений между нашими странами.

- Каковы Ваши ожидания от первого азербайджано-румынского образовательного форума, который пройдет 24-25 мая в Баку?

­- 25-летие наших двусторонних отношений в июне отражает важный момент для того, чтобы сконцентрироваться на перспективы углубления нашего партнерства. Наш визит в Баку станет возможностью для того, чтобы подчеркнуть нашу увеличивающуюся политическую заинтересованность в области образования и поиска возможностей для дальнейшего сотрудничества. Азербайджано-румынский образовательный форум 24 мая в Баку пройдет очень своевременно. С одной стороны, мы сейчас находимся на историческом перекрестке, так как это годовщина для наших стран, как это было уже отмечено выше. С другой стороны, мы чувствуем, что пришло время для достижения новых этапов в области образования.

За последние годы, мы замечаем, и я рад этому факту, что все больше увеличивается интерес среди азербайджанских вузов по налаживанию сотрудничества и проведения научных проектов. Форум станет отличным поводом для обмена опытом в реформировании образовательных систем в наших странах для адаптации к динамично развивающимся трудовым рынкам.

- Что делает румынскую образовательную систему отличающейся от других стран? Почему зарубежные студенты должны обучаться в румынских вузах?

- Румыния предлагает широкий спектр образовательных программ и услуги в сфере образования на высоком уровне. Качество нашей образовательной системы доказывается научным вкладом наших выпускников в различных областях, таких как биология, химия, физика, воздушная навигация, математика, лингвистика и экономика. Признание странами ЕС дипломов вузов Румынии делает еще более привлекательной нашу систему образования.

Специфика нашей экономики - разнообразие индустриальных традиций - также отражается на нашей образовательной системе. У нас имеются программы обучения в сфере нефти и газа, угледобычи, навигации, которые предлагают соответствующую практику, тесно связанную с потребностями рынка труда.

Я хотел бы также отметить очень привлекательную для зарубежных студентов сильную медицинскую школу, которая предлагает программы на румынском, английском, французском и даже на венгерском языках, что позволяет нашим выпускникам возможность легко найти работу. Выпускники румынских образовательных программ высоко ценятся по всеми миру.

Более того, наша образовательная система открыта для зарубежных студентов, желающих продолжить обучение в Румынии. Условия для жизни удовлетворительны, кампусы современны и привлекательны для молодежи. Наши университеты создали традицию приветствия зарубежных студентов. Разнообразие программ обучения, а также языков обучения являются большими преимуществами румынских университетов. В дополнение к этому, Румыния славится бурной студенческой жизнью.

- МИД Румынии в сотрудничестве с минобразования страны предлагает стипендии для обучения в Румынии. Сколько азербайджанских студентов воспользовались этой возможностью и планирует ли румынское правительство выделить отдельные стипендии для азербайджанских студентов?

- Сотрудничество между нашими министерствами образования включает также выделение стипендий для азербайджанских студентов, желающих обучаться в Румынии. Каждый год мы принимаем кандидатов из Азербайджана, пользующихся стипендиями министерства образования, МИД и минэкономики. Мы рады наблюдать возрастающий интерес азербайджанских граждан к стипендиям, а также к установлению новых партнерских связей между нашими университетами. Все это создает новые возможности для студентов и учителей.

Думаю, нам надо сделать больше для информирования потенциальных азербайджанских кандидатов о разнообразии предложений для обучения в румынских университетах. В настоящее время мы рады наблюдать, что азербайджанские кандидаты диверсифицируют свои предпочтения в связи с образованием, что также помогает укреплять связи между нашими университетами.

- Есть ли другие общие проекты в области образования между Азербайджаном и Румынией?

- В ходе предстоящего визита наши университеты и их азербайджанские коллеги подпишут несколько соглашений о сотрудничестве, касательно академической мобильности, обмена опытом и методов обучения в различных областях.

Я уверен, что вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы сможем в дальнейшем укрепить наше сотрудничество. Мы всегда заинтересованы в поиске новых возможностей для партнерства, которое позволит построить сильные, тесные связи между нашими странами. "Образовательная дипломатия" - это тот способ, который мы рады использовать для поддержания традиционной дружбы с азербайджанским народом.