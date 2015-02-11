Замминистра образования: Результаты выпускных экзаменов неплохие

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Уровень ни одной из образовательных систем не может быть выше уровня педагогов общеобразовательных школ".
Как сообщает Report, об этом заявил на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент" замминистра образования Джейхун Байрамов.
По его словам, возросло число абитуриентов, которые, набрав 360 баллов, выбирают педагогические специальности в Азербайджанском государственном педагогическом университете: "Естественно, это нас радует и показывает, что предусмотренные в подписанной в октябре 2013 года "Государственной стратегии по развитию образования" задачи дают результат".
Замминистра добавил, что 699 набравших в 2014 году более 500 баллов абитуриентов выбрали именно педагогические специальности: "Эти специальности они написали в числе первых. Считаю, что многие из них, получив через 4 года степень бакалавра, захотят продолжить учебу в магистратуре".
Как заявил Д.Байрамов, результаты выпускных экзаменов неплохие: "Динамика проведенных ГКПС выпускных экзаменов по общему среднему и полному среднему образованию показывает, что в 2012-2014 гг. наблюдался рост: "На уровне полного среднего образования показатели более высокие, так как преобладает фактор специальной подготовки, особое внимание родителей и трата дополнительных финансов".
Анализируя результаты выпускных экзаменов можно сказать, что за последние 3 года показатели азербайджанских школ на уровне 9 класса возросли на 12%: "Показатель полного среднего образования увеличился на 5,2%. Для сохранения этой динамики мы должны сделать все возможное".
Замминистра добавил, что только в 2007-2013 гг. количество выпускников средних школ сократилось на 25 225 человек: "План приема возрос на около 10 тысяч. Мы должны понять, что по мере повышения плана приема, конкуренция на каждое место падает, что не может не сказаться на среднем балле".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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