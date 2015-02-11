Замминистра образования: Результаты выпускных экзаменов неплохие

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Уровень ни одной из образовательных систем не может быть выше уровня педагогов общеобразовательных школ".

Как сообщает Report, об этом заявил на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент" замминистра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, возросло число абитуриентов, которые, набрав 360 баллов, выбирают педагогические специальности в Азербайджанском государственном педагогическом университете: "Естественно, это нас радует и показывает, что предусмотренные в подписанной в октябре 2013 года "Государственной стратегии по развитию образования" задачи дают результат".

Замминистра добавил, что 699 набравших в 2014 году более 500 баллов абитуриентов выбрали именно педагогические специальности: "Эти специальности они написали в числе первых. Считаю, что многие из них, получив через 4 года степень бакалавра, захотят продолжить учебу в магистратуре".

Как заявил Д.Байрамов, результаты выпускных экзаменов неплохие: "Динамика проведенных ГКПС выпускных экзаменов по общему среднему и полному среднему образованию показывает, что в 2012-2014 гг. наблюдался рост: "На уровне полного среднего образования показатели более высокие, так как преобладает фактор специальной подготовки, особое внимание родителей и трата дополнительных финансов".

Анализируя результаты выпускных экзаменов можно сказать, что за последние 3 года показатели азербайджанских школ на уровне 9 класса возросли на 12%: "Показатель полного среднего образования увеличился на 5,2%. Для сохранения этой динамики мы должны сделать все возможное".

Замминистра добавил, что только в 2007-2013 гг. количество выпускников средних школ сократилось на 25 225 человек: "План приема возрос на около 10 тысяч. Мы должны понять, что по мере повышения плана приема, конкуренция на каждое место падает, что не может не сказаться на среднем балле".