Замминистра образования Азербайджана: Количество случаев коррупции уменьшилось по сравнению с прошлым годом

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ “В азербайджанской системе образования ведется борьба с коррупцией, принимаются меры для предотвращения подобных случаев. В целом, преодоление коррупции требует применения системных мер. Азербайджанское государство, Комиссия по образованию при президенте Азербайджанской Республики и министерство образования предпринимают последовательные шаги в этом направлении. Мы намерены предотвратить подобные факты путем проведения ряда реформ в системе образования”. Об этом заявил Report заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

По его словам, применение болонской системы в высших учебных заведениях и другие соответствующие меры позволят предотвратить негативные случаи. Заместитель министра отметил, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество случаев коррупции в сфере образования.

“Есть определенные продвижения по сравнению с прошлым годом. Для этого необходимо применение системных мер, проведение реформ. Государство, а также министерство образования ведут соответствующие работы в этом направлении,” – добавил заместитель министра.