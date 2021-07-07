Замминистра о финальном этапе конкурса "Восхождение"

Несмотря на сложности в период пандемии, был проведен полуфинальный этап конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как передает Report, об этом сказал руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение", заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев.

По его словам, в середине февраля 309 человек прошли в полуфинал:

"До полуфинала с участием иностранных экспертов были проведены 3-дневные тренинги. На этих тренингах участников проинформировали о направлениях заданий на полуфинальном этапе. В связи с конкурсом заранее было объявлено, что в финал выйдут 100 участников. Однако в результате экзамена 21 человек показал одинаковый результат, в связи с чем решением жюри в финал прошли 112 человек. 10-11 июля состоится финал конкурса".

"Рабочая группа конкурса с целью подготовки к полуфиналу и финалу 24-27 июня организовала тренинги с участием профессионального экспертного состава. В финале 9 компетенций участников будут оцениваться экспертами. Оценивание будет проводиться по предъявленным кейсам. Кейсы подготовлены на основе современного мирового опыта и передового формата", - добавил он.