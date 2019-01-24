Замминистра: Невозможно только одним "сухим уроком" вызвать интерес у ученика

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Невозможно вызвать у ученика интерес, если проходить ему один только "сухой урок", без использовании каких-либо информационно-коммуникационных технологий, и это в век информационного изобилия".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, сегодняшняя молодежь является самым большим пользователем технологий, проявляет к ним интерес:

"Они должны быть для ученика средством обучения. Учитель должен продумать содержание и донести до ученика, используя ИКТ. В последние годы школы обеспечиваются ИКТ, инфраструктурой, там созданы все условия, что значительно улучшает работу, но вместе появляется необходимость в преподавателях, которые могли бы использовать эти новшества, применять их каждый день. И потому одна из предстоящих приоритетных задач – подготовка преподавателей современного уровня образования".

М.Велиева отметила, что уже с сентября этого года в школах начнется применение новых инновационных подходов. По ее словам, для этого будут определены пилотные школы: "После того, как там на практике будет осуществлено применение этого опыта, параллельно он будет внедрен в других школах страны".