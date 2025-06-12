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Замминистра: Нет темы важнее, чем авторитет учителя

Замминистра: Нет темы важнее, чем авторитет учителя Для Министерства науки и образования Азербайджана нет темы важнее, чем авторитет учителя.
Наука и образование
12 июня 2025 г. 13:00
Замминистра: Нет темы важнее, чем авторитет учителя

Для Министерства науки и образования Азербайджана нет темы важнее, чем авторитет учителя.

Об этом в беседе с Report заявил заместитель министра Гасан Гасанли, касаясь предупреждения в адрес учителей, связанные с вручением подарков.

Гасанли отметил, что профессия педагога остается одной из самых конкурентных.

"Каждый год на 5-10 тыс. вакансий подают документы около 70 тыс. человек. Это и есть показатель авторитета профессии", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что успешно прошедшие сертификацию педагоги получают 35-процентную надбавку к зарплате, а зарплаты остальных увеличиваются на 10 процентов. По его словам, участие учителей в конкурсах, тренингах и различных мероприятиях также служит укреплению их авторитета.

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