Замминистра: Нет темы важнее, чем авторитет учителя

Для Министерства науки и образования Азербайджана нет темы важнее, чем авторитет учителя.

Для Министерства науки и образования Азербайджана нет темы важнее, чем авторитет учителя.

Об этом в беседе с Report заявил заместитель министра Гасан Гасанли, касаясь предупреждения в адрес учителей, связанные с вручением подарков.

Гасанли отметил, что профессия педагога остается одной из самых конкурентных.

"Каждый год на 5-10 тыс. вакансий подают документы около 70 тыс. человек. Это и есть показатель авторитета профессии", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что успешно прошедшие сертификацию педагоги получают 35-процентную надбавку к зарплате, а зарплаты остальных увеличиваются на 10 процентов. По его словам, участие учителей в конкурсах, тренингах и различных мероприятиях также служит укреплению их авторитета.