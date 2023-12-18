Замминистра: Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда - большая проблема

Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда является большой проблемой.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли на отчетной встрече по проекту "Профессионально ориентированные классы".
По его словам, очень важны проекты, которые создают условия для подготовки готовых работников для рынка труда.
"Проект, который стартовал в 20 школах, в настоящее время охватывает около 200 школ. Учитывая, что проект был начат во время пандемии, это большой успех", - отметил замминистра.