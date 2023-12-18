Замминистра: Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда - большая проблема

Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда является большой проблемой.

Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда является большой проблемой.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли на отчетной встрече по проекту "Профессионально ориентированные классы".

По его словам, очень важны проекты, которые создают условия для подготовки готовых работников для рынка труда.

"Проект, который стартовал в 20 школах, в настоящее время охватывает около 200 школ. Учитывая, что проект был начат во время пандемии, это большой успех", - отметил замминистра.