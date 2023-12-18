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Замминистра: Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда - большая проблема

Замминистра: Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда - большая проблема Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда является большой проблемой.
Наука и образование
18 декабря 2023 г. 11:03
Замминистра: Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда - большая проблема

Неспособность подготовки готовых кадров для рынка труда является большой проблемой.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли на отчетной встрече по проекту "Профессионально ориентированные классы".

По его словам, очень важны проекты, которые создают условия для подготовки готовых работников для рынка труда.

"Проект, который стартовал в 20 школах, в настоящее время охватывает около 200 школ. Учитывая, что проект был начат во время пандемии, это большой успех", - отметил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Əmək bazarı üçün hazır kadr yetişdirə bilməməyimiz böyük problemdir"

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