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Замминистра: В экзамене на позицию учителя начальных классов участвуют более 7 тыс. кандидатов

Замминистра: В экзамене на позицию учителя начальных классов участвуют более 7 тыс. кандидатов Сегодня более семи тысяч кандидатов, желающих стать учителями начальных классов, участвуют в тестовом этапе экзамена по трудоустройству учителей.
Наука и образование
13 июля 2023 г. 12:17
Замминистра: В экзамене на позицию учителя начальных классов участвуют более 7 тыс. кандидатов

Сегодня в тестовом этапе экзамена участвуют более семи тысяч кандидатов, претендующих на позицию учителя начальных классов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли сказал журналистам.

По его словам, экзамен проходит в 29 центрах по стране.

"В этом году около 60 тыс. кандидатов будут бороться за 10 тыс. вакантных мест", - сказал замминистра.

Г.Гасанли отметил, что с каждым годом растет интерес к профессии учителя. Это позволит учащимся получать лучшее образование.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Bugünkü MİQ imtahanlarında 7 mindən çox namizəd iştirak edir"

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