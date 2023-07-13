Замминистра: В экзамене на позицию учителя начальных классов участвуют более 7 тыс. кандидатов

Сегодня в тестовом этапе экзамена участвуют более семи тысяч кандидатов, претендующих на позицию учителя начальных классов.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли сказал журналистам.
По его словам, экзамен проходит в 29 центрах по стране.
"В этом году около 60 тыс. кандидатов будут бороться за 10 тыс. вакантных мест", - сказал замминистра.
Г.Гасанли отметил, что с каждым годом растет интерес к профессии учителя. Это позволит учащимся получать лучшее образование.