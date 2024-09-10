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Замминистра: К 2026 году на каждые 6 учеников в Азербайджане будет приходиться один компьютер

Замминистра: К 2026 году на каждые 6 учеников в Азербайджане будет приходиться один компьютер В Азербайджане в 2020-2023 годах отмечался рост оснащенности образовательных учреждений цифровыми технологиями.
Наука и образование
10 сентября 2024 г. 13:20
Замминистра: К 2026 году на каждые 6 учеников в Азербайджане будет приходиться один компьютер

В Азербайджане в 2020-2023 годах отмечался рост оснащенности образовательных учреждений цифровыми технологиями.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов на сентябрьской конференции работников образования в Нахчыване.

По его словам, к концу 2023 года 1 365 школ по всей стране были подключены к оптоволоконному интернету.

Замминистра сказал, что к 2026 году еще 1500 школ будут подключены к скоростному интернету.

Ф.Гурбанов добавил, что к 2026 году на каждые шесть учеников в Азербайджане будет приходиться один компьютер, тогда как в 2020 году это соотношение составляло 36 к одному.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: 2026-cı ildə məktəblərdə hər 6 şagirdə 1 kompüter düşəcək

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