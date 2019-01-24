Замминистра: У нас есть учителя, набирающие по своей специальности до 9-ти баллов

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/bba2986363f149017e3391a1eeadf0fe/b24a72f4-eab6-4dc1-9d0d-3971e899bd7e_292.jpg

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Есть родители, которые жалуются на сложную учебную нагрузку, и среди них есть те, кто правы".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, обязательства по учебной программе нужно выполнять, однако какой учитель и как выполняет требования программы, это уже индивидуально.

Замминистра отметила, что есть еще и другая группа учителей, которая удовлетворяется данным в учебнике материалом, не ищет альтернативных средств.

М.Велиева внесла ясность и в вопрос нагрузки учеников дополнительными заданиями: "Учителя должны подходить к ученикам индивидуально, изучать круг их интересов, строить процесс обучения согласно потребностям каждого. Для того, чтобы сделать процесс обучения ученика интереснее, нужно стараться для его разнообразия".

По словам М.Велиевой, во время диагностического оценивания учителей выявилось, что сейчас в школах есть учителя, которые знают свою специальность на 20-30%: "Эти учителя в свое время пришли в образовательную систему при различных условиях и работают до сих пор. Есть и такие учителя, которые сейчас по своей специальности показывают результат 0-9 баллов. Среди них есть и такие, которых в нынешнем возрасте уже невозможно подготовить заново. Не стоит из этого создавать ажиотаж, беспокойство. Когда безграмотного учителя отстраняют от системы, этот учитель жалуется, все должны принимать это с пониманием".