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Замминистра: Доступность высшего образования в Азербайджане неуклонно растет

Замминистра: Доступность высшего образования в Азербайджане неуклонно растет В этом году в Азербайджане более 63 тысяч молодых людей заканчивают учебу.
Наука и образование
1 июля 2025 г. 19:12
Замминистра: Доступность высшего образования в Азербайджане неуклонно растет

В этом году в Азербайджане более 63 тысяч представителей молодежи заканчивают учебу в вузах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на дне выпускника Азербайджанского архитектурно-строительного университета.

Он отметил, что система образования в стране модернизируется и приводится в соответствие с международными стандартами: "Доступность высшего образования неуклонно растет".

Замминистра подчеркнул, что образование является одним из основных приоритетов государственной политики.

И.Исаев также пожелал выпускникам дальнейших успехов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycanda ali təhsilin əlçatanlığı getdikcə artır

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