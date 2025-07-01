Замминистра: Доступность высшего образования в Азербайджане неуклонно растет

В этом году в Азербайджане более 63 тысяч представителей молодежи заканчивают учебу в вузах.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на дне выпускника Азербайджанского архитектурно-строительного университета.
Он отметил, что система образования в стране модернизируется и приводится в соответствие с международными стандартами: "Доступность высшего образования неуклонно растет".
Замминистра подчеркнул, что образование является одним из основных приоритетов государственной политики.
И.Исаев также пожелал выпускникам дальнейших успехов.