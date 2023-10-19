Замминистра: Дальновидность великого лидера заложила основу для работы по изменению климата

Дальновидность великого лидера азербайджанского народа заложила основу для работы по изменению климата.
Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, принимавшая участие в VI Съезде азербайджанских женщин, посвященном 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.
Она напомнила, что 25 лет назад, в 1998 году, приняла участие в I Конгрессе азербайджанских женщин в качестве делегата от Сабаильского района Баку.
"Я хочу поделиться своими воспоминаниями. На этом значимом мероприятии для женщин Азербайджана мне довелось вживую услышать незабываемую речь великого лидера Гейдара Алиева. В конце своего выступления он лично объявил, что после мероприятия сфотографируется с многочисленными делегатами съезда. Несмотря на занятость главы государства, его искренний разговор с подходившими сфотографироваться, остался в нашей памяти навсегда.
Конечно же, для молодого специалиста, как я, это событие стало большим стимулом. В те годы Указом общенационального лидера Азербайджан присоединился к Рамочной конвенции об изменении климата (1995 г.) и была создана Государственная комиссия. С 1998 года в процессе подготовки Первого Национального Сообщения страны по изменению климата, наряду с другими экспертами и мне довелось принимать участие. Этот доклад был представлен в Секретариат Конвенции в 2000 году.
Надо признать, что в тот период проблема изменения климата во многих странах не поднималась на уровень государственной политики. Этот вопрос волновал в основном ученые круги. Климатические риски, с которыми мы сталкиваемся сегодня, лишь прогнозировались ими. Дальновидность общенационального лидера и в этой области создала основу для дальнейшей работы для предотвращения негативного воздействия климатических изменений на экономику страны и здоровье населения", - сказала У. Тагиева.