Замминистра: Будет проведена специализация на разных уровнях высшего образования

В следующем учебном году будет проведена специализация на разных уровнях высшего образования.

В следующем учебном году будет проведена специализация на разных уровнях высшего образования.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра науки и образования Идрис Исаев.

По его словам, специализация будет проведена в соответствии с новой классификацией.

"Возникла необходимость пересмотреть и утвердить единым решением текущую классификацию специальностей по различным уровням высшего образования. В результате единым решением охвачены четыре уровня образования и утверждены классификационные таблицы", - сказал он.