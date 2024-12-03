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Замминистра: Будет проведена специализация на разных уровнях высшего образования

Замминистра: Будет проведена специализация на разных уровнях высшего образования В следующем учебном году будет проведена специализация на разных уровнях высшего образования.
Наука и образование
3 декабря 2024 г. 17:39
Замминистра: Будет проведена специализация на разных уровнях высшего образования

В следующем учебном году будет проведена специализация на разных уровнях высшего образования.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра науки и образования Идрис Исаев.

По его словам, специализация будет проведена в соответствии с новой классификацией.

"Возникла необходимость пересмотреть и утвердить единым решением текущую классификацию специальностей по различным уровням высшего образования. В результате единым решением охвачены четыре уровня образования и утверждены классификационные таблицы", - сказал он.

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