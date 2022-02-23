О нас
Аудио новости

Замминистра: Армяне разрушили в Ходжалы 14 школ

Замминистра: Армяне разрушили в Ходжалы 14 школ Армяне разрушили в Ходжалы 14 школ.
Наука и образование
23 февраля 2022 г. 12:07
Замминистра: Армяне разрушили в Ходжалы 14 школ

Армяне разрушили в Ходжалы 14 школ.

Как передает Report, об этом заместитель министра образования Фирудин Гурбанов сказал на мероприятии по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида в Ходжалинской городской полной средней школе №2 в поселке Рамана.

Он отметим, что 26 февраля минует 30 лет с Ходжалинского геноцида: "Ежегодно в этот день мы испытываем огромную печаль. К сожалению, в Ходжалы разрушена вся инфраструктура. Там осуществляли деятельность 14 школ, все разрушены. Наши могилы, исторические памятники разрушены. Все это демонстрирует их истинное лицо, намерения".

"Входя в эту школу я думал, почему школы Ходжалы, Шуши должны быть в Баку? Сегодня армянская церковь в центре Баку сохранена и охраняется, а школы в Ходжалы полностью разрушены", - отметил замминистра.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Deputy Minister: Armenians destroyed 14 schools in Khojaly
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ermənilər Xocalıdakı 14 məktəbi dağıdıblar"

Самое важное

Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать "ДНР" и "ЛНР"
22 февраля 2022 г. 14:36
Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
ФотоИнформационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
22 февраля 2022 г. 11:33
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
21 февраля 2022 г. 16:32
Обнародован график приема граждан на март
Обнародован график приема граждан на март
21 февраля 2022 г. 16:03
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
21 февраля 2022 г. 13:02
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi