Замминистра: Армяне разрушили в Ходжалы 14 школ

Армяне разрушили в Ходжалы 14 школ.

Армяне разрушили в Ходжалы 14 школ.

Как передает Report, об этом заместитель министра образования Фирудин Гурбанов сказал на мероприятии по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида в Ходжалинской городской полной средней школе №2 в поселке Рамана.

Он отметим, что 26 февраля минует 30 лет с Ходжалинского геноцида: "Ежегодно в этот день мы испытываем огромную печаль. К сожалению, в Ходжалы разрушена вся инфраструктура. Там осуществляли деятельность 14 школ, все разрушены. Наши могилы, исторические памятники разрушены. Все это демонстрирует их истинное лицо, намерения".

"Входя в эту школу я думал, почему школы Ходжалы, Шуши должны быть в Баку? Сегодня армянская церковь в центре Баку сохранена и охраняется, а школы в Ходжалы полностью разрушены", - отметил замминистра.