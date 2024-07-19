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Замминистра: Более 18% победителей четырех конкурсов "Восхождение" - женщины

Замминистра: Более 18% победителей четырех конкурсов "Восхождение" - женщины По сегодняшний день более 53 тыс. человек зарегистрировались для участия в четырех конкурсах "Восхождение" ("Yüksəliş").
Наука и образование
19 июля 2024 г. 16:03
Замминистра: Более 18% победителей четырех конкурсов Восхождение - женщины

По сегодняшний день более 53 тыс. человек зарегистрировались для участия в четырех конкурсах "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как сообщает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы по конкурсу "Восхождение" Фархад Гаджиев заявил на открытии финального этапа четвертого конкурса.

Он отметил, что в этом году 15 участников, повторно присоединившихся к конкурсу, уже в четвертый раз вышли в финал.

По словам Гаджиева, около 30 процентов участников всех четырех конкурсов - женщины: "На сегодняшний день 71 человек стал победителем конкурса. Из них 18,31% - женщины".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Dörd "Yüksəliş" müsabiqəsi üzrə qaliblərin 18,31 faizi qadınlar olub

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