Замминистра: Более 18% победителей четырех конкурсов "Восхождение" - женщины

По сегодняшний день более 53 тыс. человек зарегистрировались для участия в четырех конкурсах "Восхождение" ("Yüksəliş").

По сегодняшний день более 53 тыс. человек зарегистрировались для участия в четырех конкурсах "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как сообщает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы по конкурсу "Восхождение" Фархад Гаджиев заявил на открытии финального этапа четвертого конкурса.

Он отметил, что в этом году 15 участников, повторно присоединившихся к конкурсу, уже в четвертый раз вышли в финал.

По словам Гаджиева, около 30 процентов участников всех четырех конкурсов - женщины: "На сегодняшний день 71 человек стал победителем конкурса. Из них 18,31% - женщины".