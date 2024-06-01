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Замглавы Министерства науки и образования посетил Лачын

Замглавы Министерства науки и образования посетил Лачын Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов посетил Лачынский район.
Наука и образование
1 июня 2024 г. 02:11
Замглавы Министерства науки и образования посетил Лачын

Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов посетил Лачынский район.

Как сообщили Report в ведомстве, сначала в Лачыне состоялась встреча со специальным представителем президента Азербайджана Масимом Мамедовым.

Затем замминистра ознакомился с административными зданиями Лачынской городской общеобразовательной школы №2, Забухской сельской школы, встретился с педагогическим и ученическим коллективом учебных заведений.

На встрече Фирудин Гурбанов рассказал о целях и дальнейших направлениях восстановления и организации деятельности в учебных заведениях на освобожденных от оккупации территориях, побеседовал с работниками образования и выслушал их предложения.

Заместитель министра также осмотрел административные здания средней школы и яслей-детсада села Сус.

В рамках поездки Фирудин Гурбанов провел прием для граждан. Обращения граждан касались трудоустройства, смены места работы, возобновления деятельности детского сада в Лачыне.

Замминистра дал указания по изучению каждого обращения граждан и решению поднятых вопросов в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir müavini Firudin Qurbanov Laçına səfər edib

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