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Замглавы МИД: Статус интернационализации важен для развития образования в Азербайджане

Замглавы МИД: Статус интернационализации важен для развития образования в Азербайджане Статус интернационализации важен для развития образования в Азербайджане, совершенствования системы образования и повышения международной конкурентоспособности.
Наука и образование
11 декабря 2024 г. 12:20
Замглавы МИД: Статус интернационализации важен для развития образования в Азербайджане

Статус интернационализации важен для развития образования в Азербайджане, совершенствования системы образования и повышения международной конкурентоспособности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе выступления на мероприятии "Интернационализация науки и высшего образования".

По его словам, в этой сфере на высшие учебные заведения ложится серьезная ответственность:

"Одной из важнейших задач является правильная реализация и демонстрация внимания и ресурсов, которые государство уделяет образованию, в том числе высшему образованию. В связи с этим на высшие учебные заведения возлагаются большие ожидания, потому что они играют особую роль в процессе формирования необходимого человеческого капитала для развития и будущего страны".

Рафиев добавил, что путем интернационализации образования можно повысить его качество и устойчивость к международной конкуренции.

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