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Замглавы комитета Милли Меджлиса предложил изменить правила приема в вузы

Замглавы комитета Милли Меджлиса предложил изменить правила приема в вузы Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, директор Института кавказоведения НАНА Муса Гасымлы предложил изменить правила приема в вузы в Азербайджане.
Наука и образование
10 ноября 2022 г. 17:23
Замглавы комитета Милли Меджлиса предложил изменить правила приема в вузы

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, директор Института кавказоведения НАНА Муса Гасымлы предложил изменить правила приема в вузы в Азербайджане.

Как передает Report, во время выступления в ходе круглого стола на тему "Университеты Азербайджана в международном рейтинговом пространстве: реалии и цели" он отметил, что каждому желающему должны быть созданы условия для получения высшего образования.

"Давайте откроем двери университетов, пусть желающие приходят получать высшее образование. Однако облегчив процесс приема, мы должны усложнить образовательный процесс. Сейчас ситуация прямо противоположная. Мы должны таким образом оздоровить образование, чтобы в будущем избежать проблем", - отметил М.Гасымлы.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы вузы Азербайджана попадали в топовые позиции в международных рейтингах, в стране необходимо создать исследовательские университеты: "В научно-исследовательской сфере, образовании, учебниках должны рассматриваться проблемы социальных вопросов. Для этого учителя и учащиеся должны проводить совместные исследования, занятия в университетах должны проходить в интерактивной форме".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitə sədrinin müavini ali məktəblərə qəbul qaydalarının dəyişdirilməsini təklif edir

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