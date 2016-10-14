Заместитель посла Израиля посетил Фонд "Билик"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Заместитель посла Израиля в Азербайджане Амир Ром был гостем Фонда "Билик" при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда, исполнительный директор фонда Октай Самедов заявил, что Азербайджан является миролюбивой и многонациональной страной и подчеркнул, что на протяжении веков евреи жили здесь вместе с азербайджанцами в условиях мира и взаимопонимания. Подчеркнув о развитии дипломатических отношений между странами с 1992 года, О.Самедов также заявил об успешных результатах сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

В свою очередь Амир Ром отметил, что крепкие связи между Израилем и Азербайджаном должны также дать толчок укреплению дружественных отношений между общественностью двух стран.

На встрече было предложено провести широкие обсуждения касательно деталей сотрудничества между Фондом "Билик" при президенте Азербайджанской Республики и посольством Израиля в Азербайджане и подготовить план совместных мероприятий на 2017 год.