Замминистра: Распространение случаев суицида среди детей и подростков очень беспокоит министерство образования

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Распространение случаев суицида среди детей и подростков в последнее время очень беспокоит министерство образования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Фирудин Гурбанов на республиканской научной конференции на тему "Стратегические цели в азербайджанском образовании и задачи, стоящие перед педагогическими науками".

Он отметил, что следует расследовать случаи самоубийств среди детей и подростков: "Интересно, почему они случаются? Может мы относимся к ним равнодушно? А может не видим вовремя их проблемы?".

Замминистра подчеркнул, что в каждой школе к учащимся следует относиться индивидуально.

Ф.Гурбанов отметил, что ученики не должны бояться учителей, а наоборот любить их.