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    Замминистра: "Последний звонок" должен проводиться в пределах школ

    Общественный порядок и безопасность обеспечены на самом высоком уровне

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "Учитывая проведение "Последнего звонка" и большое количество людей, Главное управление полиции города Баку и Главное управления государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПГБ) работают в усиленном режиме". 

    "Общественный порядок и безопасность обеспечены на самом высоком уровне". Об этом Report заявил замминистра образования Джейхун Байрамов. 

    Он отметил, что усиленный режим работы и предпринятые меры безопасности продолжатся до 30 мая. Д.Байрамов подчеркнул, что Управление образования города Баку дало рекомендации по поводу проведения "Последнего звонка": ""Последний звонок" должен проводиться исключительно в пределах школ. В городе функционируют более 300 школ и в этот день проводятся очень обширные мероприятия". 

    По словам замминистра, в 2014-2015 учебном году XI класс общеобразовательных школ Азербайджана оканчивают более 90 тысяч учеников, IX класс оканчивают более 112 тысяч учеников.

    Д.Байрамов подчеркнул, что в этом году в мероприятиях по случаю "Последнего звонка" участвуют руководство, заместители, начальники отделов министерства образования и Управления образования города Баку. 

    Он заявил, что в связи с тем, что 31 мая в этом году приходится на воскресенье, "Последний звонок" отмечается 2 дня. По словам министра, в средних школах с пятидневной учебной неделей "Последний звонок" отмечают сегодня, а с 6-дневной - 30 мая.

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