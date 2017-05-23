Заместитель министра образования: Участвовавшим в Исламиаде студентам-волонтерам пойдут на уступки

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Студентам-волонтерам, участвовавшим на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017", в высших учебных заведениях пойдут на уступки".

Как сообщает Report, об этом на проведенной сегодня пресс-конференции заявил замминистра образования Фирудин Гурбанов.

По его словам, волонтеры, принимавшие участие в тренировочных процессах Исламиады, не смогли присутствовать на некоторых занятиях, участвовать в учебном процессе: "В связи с этим всем учебным заведениям были даны поручения и рекомендации - считать уважительным отсутствие волонтеров на занятиях. Для студентов-волонтеров, которые не смогли принять участие в защите курсовой или дипломной работы, будет предоставлено дополнительное время".

Ф. Гурбанов отметил, что эти трудности возникли особенно у студентов IV курса, поскольку время тренировок Исламиады совпало с их сессией: "Все эти процессы урегулированы. Руководства высших учебных заведений об этом знают, и будет проделана необходимая работа. Будут оказаны все необходимые льготы студентам-волонтерам, принявшим участие в престижных соревнованиях, которые имеют важное политическое, экономическое и культурное значение для страны".

Он отметил, что на это мероприятие больше всего были привлечены студенты высших и средних специальных учебных заведений Баку: "Преобладали в этих соревнованиях студенты Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета языков, Технического университета и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Для волонтеров участие в авторитетном мероприятии - это опыт. Растет их опыт, мировоззрение, учитываются определенные особенности при привлечении волонтеров".