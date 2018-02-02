Заместитель директора: Продлены сроки общественных обсуждений свода орфографических правил

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Комиссия по орфографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Институт языкознания приняли решение о продлении срока общественных обсуждений свода орфографических правил".

Об этом заявил Report заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Насими, доктор философии по филологии, доцент Баба Магеррамли.

Он отметил, что срок обсуждений продлен почти на месяц: "Планируется продолжить обсуждения до конца февраля - начала марта и уже в марте подготовить усовершенствованный вариант. Итоговый вариант проекта будет направлен в Кабинет министров для утверждения".

Б.Магеррамли отметил, что в период обсуждений могут быть сделаны предложения: "Мы открыты к предложениям пока идут обсуждения. До сих пор Комиссия приняла 214 предложений. Все они фиксируются и будут учтены".