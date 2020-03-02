Закрытие азербайджаноязычной школы в Грузии вызвало недовольство

Уже два года средняя школа села Ахлымахмудлу Марнеульского района Грузии не действует.

Об этом грузинскому бюро Report заявил учредитель Ассоциации азербайджанских юристов Грузии Али Бадиров.

По его словам, жители села обратились к нему в связи с вопросом: "Причина закрытия азербайджаноязычной школы связана с аварийностью здания. Помимо жителей села Ахлымахмудлу, здесь обучались и жители села Еникенд. На данный момент дети вынуждены посещать школы соседних сел, что вызывает недовольство".

По словам А.Бадирова, в течение последних 3-4 лет жителям села давали обещания по поводу строительства новой школы или же проведения ремонтно-восстановительных работ. Однако до сих вопрос остается нерешенным.

Правозащитник обещал довести до внимания соответствующих структур вопрос относительно средней школы села Ахлымахмудлу.

Отметим, что одноэтажное здание школы было построено при СССР и в основном состоит из деревянных конструкций. Здесь обучались более 100 учащихся и работали около 20 педагогов.