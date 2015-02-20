​Заключен меморандум о сотрудничестве между ГКЦБ и "АДА"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Между Госкомитетом по ценным бумагам Азербайджана (ГКЦБ) и Университетом "АДА" (Азербайджанская дипломатическая академия) заключен меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в планировании совместных проектов, научно-практических конференций и семинаров.

Как сообщает Report со ссылкой на ГКЦБ, на церемонии подписания меморандума заместитель министра иностранных дел, ректор университета "АДА" Хафиз Пашаев отметил, что в учебных программах вуза отдается предпочтение совместному применению теории и практики: "С этой точки зрения, сотрудничая с правительственными и частными экономическими структурами, бизнес-школа Университета "АДА" привлекает их к учебному процессу, осуществляет совместные научные и учебные проекты".

В своем выступлении председатель ГКЦБ Руфат Асланлы высоко оценил сотрудничество с Университетом "АДА" на пути просвещения общественности о рынке ценных бумаг, проведения научных исследований по развитию данного рынка, преподавания в вузах предмета, связанного с рынком ценных бумаг.

Р.Асланлы также отметил необходимость организации семинаров, связанных с капитальным рынком.