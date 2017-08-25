За время начала этапа собеседования конкурса по приему на работу учителей обнаружено 11 фальшивых дипломов

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ За время начала этапа собеседования конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения в централизованном порядке было обнаружено 11 фальшивых дипломов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства образования.

В министерстве сообщили, что начиная с 21 августа начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей. На этом этапе на сегодняшний день из 5225 человек более 3000 кандидатов прошли собеседование.

На данном этапе, который завершится 26 августа, проверяются практические, методические знания и психологическое состояние учителей.

Этап собеседования состоялся там же, где и были организованы тестовые экзамены - в спортивном зале Азербайджанского технического университета. Здесь проверяется соответствие дипломов кандидатов.