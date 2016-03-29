За три года в Азербайджане по различным причинам умерли 286 студентов

За академическую задолженность исключены 7 488 человек

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ С 28 марта 2012 года по 2015 год в государственную электронную систему данных "Студент-выпускник" по управлению студенческим контингентом учебными заведениями было внесено в целом 499 077 данных.

Как сообщает Report, об этом говорится в научно-статистическом анализе экзаменационных результатов Государственной комиссии по приему студентов за 2015-2016 учебный год.

Статистика подсчитана по уровням высшего образования и средней специализации.

Согласно информации, внесенная за этот период в систему статистика выглядит следующим образом:

Прием иностранных студентов и студентов без гражданства - 5 512

Переводы из зарубежных учебных заведений - 10 486

Переводы внутри страны - 8 886

Смена специальности - 9 495

Смена специальности путем перевода с обучения за государственной счет на обучение на платной основе - 28

Переводы внутри страны путем перевода с обучения за государственной счет на обучение на платной основе - 33

Исключения из-за академической задолженности - 7 488

Исключения в связи с переводом в другое учебное заведение - 6 174

Исключения из-за невыплаты платы за обучение, пропущенные уроки или по собственному желанию - 17 165

Исключения в связи с приостановлением деятельности учебного заведения - 7 574

Оставление на повторном курсе - 2 334

Восстановления - 22 391

Изменение личных данных - 13 646

Случаи смерти - 286 (на уровне бакалавра - 167, магистратуры - 5, на базе полного среднего образования - 49, на базе общего среднего образования - 65 человек)

Выдача дипломов - 339 388.

Отметим, что представленный материал подготовлен на основе информации, внесенной ГКПС, вузами и среднеспециализированными учебными заведениями в государственную электронную систему данных "Студент-выпускник".