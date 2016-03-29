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    За три года в Азербайджане по различным причинам умерли 286 студентов

    За академическую задолженность исключены 7 488 человек

    За академическую задолженность исключены 7 488 человек

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ С 28 марта 2012 года по 2015 год в государственную электронную систему данных  "Студент-выпускник" по управлению студенческим контингентом учебными заведениями было внесено в целом 499 077 данных. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в научно-статистическом анализе экзаменационных результатов Государственной комиссии по приему студентов за 2015-2016 учебный год. 

    Статистика подсчитана по уровням высшего образования и средней специализации. 

    Согласно информации, внесенная за этот период в систему статистика выглядит следующим образом:

    Прием иностранных студентов и студентов без гражданства - 5 512

    Переводы из зарубежных учебных заведений - 10 486

    Переводы внутри страны - 8 886

    Смена специальности - 9 495

    Смена специальности путем перевода с обучения за государственной счет на обучение на платной основе - 28

    Переводы внутри страны путем перевода с обучения за государственной счет на обучение на платной основе - 33

    Исключения из-за академической задолженности - 7 488

    Исключения в связи с переводом в другое учебное заведение - 6 174

    Исключения из-за невыплаты платы за обучение, пропущенные уроки или по собственному желанию - 17 165

    Исключения в связи с приостановлением деятельности учебного заведения - 7 574

    Оставление на повторном курсе - 2 334

    Восстановления - 22 391

    Изменение личных данных - 13 646

    Случаи смерти - 286 (на уровне бакалавра - 167, магистратуры - 5, на базе полного среднего образования - 49, на базе общего среднего образования - 65 человек)

    Выдача дипломов - 339 388.

    Отметим, что представленный материал подготовлен на основе информации, внесенной ГКПС, вузами и среднеспециализированными учебными заведениями в государственную электронную систему данных  "Студент-выпускник".

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