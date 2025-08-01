За последний год более 50 человек пытались легализовать фальшивые иностранные дипломы в Азербайджане

За последний год более 50 человек пытались легализовать фальшивые иностранные дипломы в Азербайджане

Агентство по обеспечению качества в образовании выявило 53 поддельных иностранных диплома за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года.

Как сообщили Report в Агентстве, все обладатели фальшивых документов обратились в ведомство с целью признания своих дипломов на территории Азербайджана. Однако тщательная проверка выявила подделку представленных документов.

В тот же период были установлены факты, что 12 человек, получившие отказ в признании квалификации, различными обходными путями сумели получить поддельные свидетельства о признании.

Согласно уставу Агентства, в его обязанности входит принятие мер в соответствии с Кодексом об административных проступках при выявлении признаков административного правонарушения в сфере своей деятельности.

Представители Агентства подчеркнули, что информация о выявленных поддельных дипломах и свидетельствах систематически обобщается и направляется в компетентные органы для правовой оценки в соответствии с требованиями законодательства.