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За последние полгода более 140 директоров детсадов наказаны за недочеты

За последние полгода более 140 директоров детсадов наказаны за недочеты За последние полгода более 140 директоров детсадов наказаны за недочеты
Наука и образование
10 июля 2025 г. 12:16
За последние полгода более 140 директоров детсадов наказаны за недочеты

В Баку около 20 000 родителей подали заявки на постановку детей в очередь в детские сады.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".

Министр с сожалением отметил, что спрос значительно превышает предложение.

Он также добавил, что за последние полгода 40 директоров детских садов были уволены, а более 100 получили выговоры и строгие взыскания.

Кроме того, как подчеркнул Э. Амруллаев, в следующем году планируется довести число детей, обучающихся в частных садах по гранту, до 5 000 человек: "Изначально по гранту в частных детских садах обучались 1 500 детей - это была пилотная программа. В следующем году наша цель - довести этот показатель до 5 000".

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Версия на азербайджанском языке Son altı ayda işində nöqsanlara yol verən 140-dan çox bağça direktoru cəzalandırılıb

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