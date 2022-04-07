За получением кредитов на образование обратились более 5000 человек

За получением кредитов на образование обратились более 5000 человек

В 2021/2022 учебном году за получением студенческих кредитов на образование обратились 5678 человек. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на отчетном мероприятии по оформленным

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В 2021/2022 учебном году за получением студенческих кредитов на образование обратились 5678 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на отчетном мероприятии по оформленным образовательным кредитам за осенний семестр 2021-2022 учебного года.

По его словам, 3590 прошений были удовлетворены: "Среди неудовлетворенных 2088 обращений 627 составляют лица, не являющиеся студентами, не имеющие права на получение кредита, а 1461 - лица, состоящие в студенческой системе, но не проводящие каких-либо операций. В целом по социальным кредитам было оформлено 1116 обращений, в стандартном порядке - 1783 обращения. 691 обращение было отклонено". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram