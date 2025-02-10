За два года 1300 школьных учителей были уволены из-за провала на экзаменах по сертификации

В Азербайджане за последние два года 1300 учителей школ были отстранены от работы по причине неудовлетворительных результатов сертификационных экзаменов.

В Азербайджане за последние два года 1300 школьных учителей были отстранены от работы по причине неудовлетворительных результатов сертификационных экзаменов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на панельной сессии презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка.

"Учителя, показавшие плохие результаты на экзаменах, со временем выводятся из системы образования. Реформы будут продолжены в течение следующих трех лет. Основная проблема - начинать реформы не с нуля, а с минус единицы и идти к нулю", - отметил Амруллаев.

По словам министра, если не начать реформы сейчас, результат в ближайшем будущем будет неутешительным.

Амруллаев также подчеркнул, что министерство планирует привлечь к процессу сертификации всех учителей-предметников до 2026 года.

"Если наши реформы будут успешно продолжены, количество учителей со слабыми результатами уменьшится, но количество учеников на одного учителя увеличится. В то же время доля молодых учителей в сфере образования вырастет на 20%", - отметил он.

Министр добавил, что среди молодых выпускников педагогических вузов очень мало тех, кто показал слабые результаты на тестах. Подавляющее большинство успешно сдало экзамены. "Реформы приведут к замене самых слабых учителей более молодыми и талантливыми", - резюмировал Амруллаев.