Юпитер сегодня оказался на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли

Сегодня Юпитер наблюдался на самом близком расстоянии от Земли через 59 лет.
Report сообщает, что Юпитер, Земля и Солнце выстроились в линию.
Руководство, преподаватели, студенты, представители общественности и СМИ наблюдали за природным явлением во дворе Бакинского государственного университета (БГУ).
При этом Юпитер оказался недалеко от ближайшей к Солнцу точки своей орбиты (перигелия), на расстоянии 4,96 астрономических единиц от небесного светила. Совпадение двух этих событий называется великим противостоянием Юпитера. Оно происходит примерно раз в 12 лет и примечательно тем, что расстояние между Землей и Юпитером тоже сокращается до минимальных значений (3,95 астрономических единиц).
Юпитер будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора. В северных широтах он впервые за несколько лет поднимется достаточно высоко над горизонтом.