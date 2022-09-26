Юпитер сегодня оказался на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли

Юпитер сегодня оказался на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли

Сегодня Юпитер наблюдался на самом близком расстоянии от Земли через 59 лет.

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Сегодня Юпитер наблюдался на самом близком расстоянии от Земли через 59 лет. Report сообщает, что Юпитер, Земля и Солнце выстроились в линию. Руководство, преподаватели, студенты, представители общественности и СМИ наблюдали за природным явлением во дворе Бакинского государственного университета (БГУ). При этом Юпитер оказался недалеко от ближайшей к Солнцу точки своей орбиты (перигелия), на расстоянии 4,96 астрономических единиц от небесного светила. Совпадение двух этих событий называется великим противостоянием Юпитера. Оно происходит примерно раз в 12 лет и примечательно тем, что расстояние между Землей и Юпитером тоже сокращается до минимальных значений (3,95 астрономических единиц). Юпитер будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора. В северных широтах он впервые за несколько лет поднимется достаточно высоко над горизонтом. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook