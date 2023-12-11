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ЮНИСЕФ: Азербайджан добился большого прогресса в сфере дошкольного образования

ЮНИСЕФ: Азербайджан добился большого прогресса в сфере дошкольного образования Азербайджан добился большого прогресса в увеличении уровня охвата дошкольным образованием.
Наука и образование
11 декабря 2023 г. 12:00
ЮНИСЕФ: Азербайджан добился большого прогресса в сфере дошкольного образования

Азербайджан добился большого прогресса в увеличении уровня охвата дошкольным образованием.

Как сообщает Report, об этом специалист по раннему развитию регионального офиса ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Видур Чопра сказал на международной научно-практической конференции на тему "Новый взгляд на качество в дошкольном образовании" в Баку.

Представитель Детского фонда ООН отметил, что модель дошкольного образования общинного типа является очень успешной: "Следует приветствовать ее внедрение в отдаленных районах. Строительство школ модульного типа также является хорошим решением".

По словам специалиста, есть необходимость в формировании новых моделей и в этом плане результативна совместная работа государственного и частного секторов.

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Версия на английском языке UNICEF: Azerbaijan has made great progress in preschool education
Версия на азербайджанском языке UNİCEF: "Azərbaycan məktəbəqədər təhsillə bağlı böyük irəliləyiş əldə edib"

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