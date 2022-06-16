ЮНЕСКО: В мире 770 млн взрослых людей не умеют читать или писать простые фразы

В мире в настоящее время насчитывается более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей, которые не умеют читать или писать простые фразы.

В мире в настоящее время насчитывается более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей, которые не умеют читать или писать простые фразы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она выступила по видеосвязи перед участниками VII Международной конференции по образованию взрослых, которая проходит в Марракеше.

Тема мероприятия - "Обучение и образование взрослых в интересах устойчивого развития: программа преобразований".

"Эта конференция глобального масштаба… предлагает объединить международное сообщество для поддержки права на образование взрослых, которое является обязательным рычагом для совместного продвижения к Целям устойчивого развития ООН и к зеленому переходу", - подчеркнула Азуле.

По приведенным ею данным, "более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей в мире не умеют читать или писать простые фразы". При этом две трети из них составляют женщины.

Гендиректор ЮНЕСКО в связи с этим призвала "продолжать и активизировать усилия по обеспечению всеобщего распространения образования взрослых", подчеркнув "важность воспитания гражданственности в контексте обучения и образования взрослых".

Конференция организована совместно правительством Марокко и ЮНЕСКО под патронатом короля Мухаммеда VI. На ней, в частности, рассматриваются примеры эффективной политики обучения и образования взрослых, способствующие достижению Целей устойчивого развития ООН.