О нас

ЮНЕСКО: В мире 770 млн взрослых людей не умеют читать или писать простые фразы

ЮНЕСКО: В мире 770 млн взрослых людей не умеют читать или писать простые фразы В мире в настоящее время насчитывается более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей, которые не умеют читать или писать простые фразы.
Наука и образование
16 июня 2022 г. 07:30
ЮНЕСКО: В мире 770 млн взрослых людей не умеют читать или писать простые фразы

В мире в настоящее время насчитывается более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей, которые не умеют читать или писать простые фразы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она выступила по видеосвязи перед участниками VII Международной конференции по образованию взрослых, которая проходит в Марракеше.

Тема мероприятия - "Обучение и образование взрослых в интересах устойчивого развития: программа преобразований".

"Эта конференция глобального масштаба… предлагает объединить международное сообщество для поддержки права на образование взрослых, которое является обязательным рычагом для совместного продвижения к Целям устойчивого развития ООН и к зеленому переходу", - подчеркнула Азуле.

По приведенным ею данным, "более 770 млн взрослых людей и 126 млн молодых людей в мире не умеют читать или писать простые фразы". При этом две трети из них составляют женщины.

Гендиректор ЮНЕСКО в связи с этим призвала "продолжать и активизировать усилия по обеспечению всеобщего распространения образования взрослых", подчеркнув "важность воспитания гражданственности в контексте обучения и образования взрослых".

Конференция организована совместно правительством Марокко и ЮНЕСКО под патронатом короля Мухаммеда VI. На ней, в частности, рассматриваются примеры эффективной политики обучения и образования взрослых, способствующие достижению Целей устойчивого развития ООН.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi