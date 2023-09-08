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ЮАР вошла в проект России и Китая по созданию научной лунной станции

ЮАР вошла в проект России и Китая по созданию научной лунной станции Южно-Африканская Республика (ЮАР) присоединилась к совместному проекту России и Китая по созданию совместной Международной научной лунной станции (МНЛС).
Наука и образование
8 сентября 2023 г. 14:53
ЮАР вошла в проект России и Китая по созданию научной лунной станции

Южно-Африканская Республика (ЮАР) присоединилась к совместному проекту России и Китая по созданию совместной Международной научной лунной станции (МНЛС).

Как передает Report, об этом сообщило китайское издание Global Times.

Меморандум о сотрудничестве Китая и ЮАР был подписан 1 сентября. Китай и ЮАР намерены взаимодействовать в области эксплуатации, а также в инженерных проектах и обучении персонала.

Активное развитие ЮАР космической программы началось в 2010 году, когда было открыто Национальное космическое агентство (SANSA). ЮАР лидирует в производстве микроспутников. Российская ракета-носитель "Союз" выводила на орбиту южноафриканский микроспутник SumbandilaSat. В прошлом году ЮАР запустила три микроспутника для отслеживания перемещения судов.

Международная научная лунная станция - комплекс на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения и другое. Строительство намечено на 2031-2035 годы.

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