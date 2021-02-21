Язык - нравственная ценность

​​​​​​​Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля

Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия. Язык - инструмент сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. Наверно, именно этим объясняется то, что праздник родного языка (у нас это День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка) существует не только у нас, а отмечается всем миром как международный день родного языка. Своими размышлениями о том, как привить любовь к родному языку, обеспечить защиту его чистоты и дальнейшее совершенствование, сделать его инструментом знакомства с азербайджанской культурой в широком смысле этого слова поделилась с Report профессор Бакинского Славянского университета, доктор филологических наук, заслуженный педагог Азербайджана Белла Мусаева.

- Вы много лет преподаете азербайджанский язык и иностранным, и нашим студентам. А что для вас самой стоит за понятием «родной язык»?

-Мое глубокое убеждение – любовь к родному языку закладывается в семье. Мои первые слова были произнесены на азербайджанском языке. Потому что в нашем доме всегда звучала родная речь. Я слышала азербайджанские колыбельные, которые моя бабушка Султан ханым пела над моей кроваткой: Lay-lay, qızım yatasan, qızılgülə batasan. Qızılgülün içində irin yuхu tapasan. (Ложись, моя дочка, спи в розе. Пусть в розе придет к тебе сладкий сон). Присказки, сказки, поговорки навсегда врезались в детскую память, которая сохранила их до сего дня. Мой отец был юристом, но собрал библиотеку, которой все мы, его пятеро детей, пользовались постоянно. Много читали, любовь к литературе началась с родного языка. Но параллельно нас учили русскому языку. Читать я начала с четырех лет. Сказки Пушкина полюбила с раннего детства . Так азербайджанский язык, а затем за ним и русский стали для меня родными языками. Их преподаванию я посвятила всю свою жизнь. За всем этим стоит для меня понятие «родной язык».

-Вы около десяти лет возглавляли Центр азербайджанского языка и культуры в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Берясь за эту работу, какую цель вы перед собой ставили - подготовку профессиональных переводчиков?

-В МГЛУ (Этот бывший институт иностранных языков им. М.Тореза) я преподавала на двух факультетах – на одном готовили переводчиков, на другом журналистов. Азербайджанский был у них второй язык для изучения, но на него отводилось много часов в неделю. Безусловно, я стремилась к тому, чтобы они знали язык, становясь профессионалами в своей сфере. Это что касается переводчиков. А журналистам необходимо было знать язык в таком объеме, чтобы они могли читать СМИ на азербайджанском языке и использовать эти знания в своей работе. Но язык - это не просто средство общения и даже не только культура. Это еще и возможность рассказать другим о своем народе, о его менталитете, о своей стране, о ее красотах и о ее проблемах. Это всегда было очень важно, а сейчас, когда выросли поколения, не жившие в единой стране, как мы, и не знающие друг друга – особенно. Поэтому моя задача была гораздо шире, чем научить студентов говорить на азербайджанском языке. Я хотела, чтобы они стали друзьями Азербайджана.

Принято считать, что образование не должно быть политизированным. Поэтому, что рассказать о карабахском конфликте, я искала обходные пути. Так, Дамиру Ильязову, московскому татарину, плохо знающему даже родной язык, я дала перевести рассказ Эльчина «Карабах шикестяси». И, благодаря этому, сумела дать студентам представление о карабахском конфликте. Одним из самых лучших подарков была подаренная мне моими студентами в 2016 году открытка с нарисованным цветком Хары бюльбюль.

Трое моих студентов сделали прекрасный перевод «Лирических раздумий об азербайджанском языке» писателя Гюльгусейн Гусейна: «В молоке матери, воздухе родины, хлебе, воде я почувствовал тебе, родной язык!». Их работы, как и работы других наших студентов были затем изданы отдельной книжкой. Совместное проведение наших национальных праздников - Новруз байрамы, Дней независимости, Государственного флага Азербайджана и других вызывали у студентов большой интерес. Посещение проходивших в Москве концертов деятелей азербайджанской культуры закрепляло желание познать язык с тем, чтобы знакомиться со всем этим богатством в оригинале.

- В наших СМИ и в соцсетях не стихают ожесточенные споры о языке, вернее, о падении уровня его использования, заимствованиях, искажениях и пр. Как профессионал в области азербайджанской литературы и лингвистики, что вы думаете по этому поводу?

-Каждый филолог знает, что заимствования всегда имеют место в любом языке. И азербайджанский язык в этом не исключение. Другое дело, что порой такие явления регулируются не самим языком (когда используются слова другого языка для определения понятия, ранее не существовавшего в нем), а возникают искусственным путем. Я преподаю сейчас на факультетах с азербайджанским языком обучения. Тут порой просто беда. Закончившие на родном языке школу студенты говорят, как бы помягче сказать, неграмотно. А ведь очень верно на днях сказал президент Турции Эрдоган: «Родину сначала защищает ее язык, затем — ее армия».

Причины недовольства общества развитием азербайджанского языка могут быть разными – заимствования, обусловленные модой, приоритетность отношений с носителями того или иного языка, нередко отсутствие языковой культуры, а порой и просто культуры. Об этом бьют тревогу преподаватели многих вузов. Еще одна причина – это интернет, где в социальных сетях и блогах пишут, руководствуясь не языковыми правилами, а стремлением написать как можно быстрее. Я уж не говорю о телеканалах, где можно услышать даже диалектную речь, что, на мой взгляд, недопустимо.

- Был же создан Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку Азербайджана, основная задача – которого - контроль над применением государственного языка Азербайджана.

- Скажу свое мнение как педагога. Любовь и уважение к родному языку начинается с семьи. С того, как в ней разговаривают друг с другом, читают книги на родном языке, исправляют ошибки детей в неправильном употреблении слов, произношении. Это фундамент будущего грамотного или неправильного использования языка. А нам, педагогам, неустанно поправлять своих студентов, объяснять им, что язык - это носитель исторической памяти народа, его культуры. Без языка невозможно проявление ментальности – чувств и ощущений, свойственных только представителям данного этноса. ЮНЕСКО объявила язык охраняемой нравственной ценностью, а исчезновение какого-либо языка приравнивается к уничтожению памятника культуры.

Очень хочу хоть коротко затронуть одну тему. Этот вопрос закрытия образовательных учреждений на русском языке. Я категорически против радикализации этой проблемы. От того, что закроют школы и вузы на русском языке, использование родного языка лучше не станет. Надо поднимать уровень преподавания, культуру общения на азербайджанском языке, больше качественных учебников, что обеспечит решения проблемы более широкого и правильного употребления своего языка. А иностранные языки надо знать. Помимо многих других резонов, это и возможность показать Азербайджан мировому сообществу, теснее интегрироваться в глобальный мир.

-Напоследок немного о сфере ваших научных изысканий сегодня.

- Недавно я выпустила пособие "Введение в литературоведение", сейчас работаю над пособием уже на русском языке "Анализ драматического произведения". На английском языке вышла статья " Творчество Низами в контексте современного мультикультурализма", занимаюсь проблемами перевода с русского языка и обратно. Опубликованы статьи "Сравнительный анализ перевода стихотворения Бориса Пастернака "Зимний вечер" на азербайджанский язык", "Поэзия Серебряного века на азербайджанском языке". «Сравнительный анализ переводов стихотворения А.С. Пушкина "Я вас любил" на азербайджанский язык", «Сравнительный анализ переводов стихотворения С.Вургуна «Азербайджан» на азербайджанский язык. Это лишь часть моей работы. Накопленный опыт преподавания выливается в различные методические пособия, которые, смею думать, окажутся полезными для моих более молодых коллег.

Элеонора Абаскулиева