Японские ученые доказали гипотезу Эйнштейна о времени

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Японские ученые экспериментально доказали, что на удалении от поверхности земли течение времени ускоряется. Это подтверждает гипотезу Альберта Эйнштейна о том, что гравитация влияет на течение времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета "Майнити".

В ходе эксперимента физики под руководством профессора Токийского университета Хидэтоси Катори использовали оптические атомные часы, которые используют для калибровки колебания квантовых частиц. Этот прибор очень точен: чтобы такие часы отстали хотя бы на секунду, должно пройти не менее 30 млрд лет.

Ученые разместили синхронизированные друг с другом часы на первом этаже самого высокого в Японии небоскреба Tokyo Sky Tree и на его смотровой площадке, на высоте 450 метров от поверхности земли.

Сверка показаний выявила, что часы на смотровой площадке, шли примерно на 5 стотрилионных долей секунды быстрее, чем часы на первом этаже. За сутки отставание "нижних часов" составило примерно 4,3 наносекунды (наносекунда – одна миллиардная часть секунды).

Согласно расчетам исследователей, за один год разница между часами составила бы примерно 1,6 микросекунды (микросекунда – одна милионная часть секунды). Авторы эксперимента не нашли этому иного объяснение кроме того, что ход "нижних часов" замедляла сила гравитации.