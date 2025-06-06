Японские инженеры не могут установить связь с лунным модулем после его посадки

Инженеры не могут установить связь с японским модулем HAKUTO-R, который также называют Resilience после попытки посадки на Луну.

Инженеры не могут установить связь с японским модулем HAKUTO-R, который также называют Resilience после попытки посадки на Луну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания-разработчик Ispace.

"На данный момент нам пока не удалось установить связь с Resilience, но инженеры Ispacе в нашем центре управления продолжают работать над тем, чтобы связаться с модулем", - говорится в уведомлении.

Что именно случилось с модулем, пока непонятно, однако, по всей видимости, попытка прилунения могла оказаться неудачной. В ходе прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля.

The last 30 seconds of telemetry from ispace's Hakuto-R M2 lander during its final approach before it went silent. pic.twitter.com/2vSNz0Brcm — Debapratim (@debapratim_) June 5, 2025

Ispacе уже пыталась отправить свой модуль на Луну в апреле 2023 года. Тогда в последние секунды перед посадкой, пока связь с модулем все еще поддерживалась, он резко ускорился, а в компании сообщили, что связь с ним не будет восстановлена, в связи с чем посадка была признана неудачной.