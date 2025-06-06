О нас

Японские инженеры не могут установить связь с лунным модулем после его посадки

Японские инженеры не могут установить связь с лунным модулем после его посадки Инженеры не могут установить связь с японским модулем HAKUTO-R, который также называют Resilience после попытки посадки на Луну.
Наука и образование
6 июня 2025 г. 04:04
Японские инженеры не могут установить связь с лунным модулем после его посадки

Инженеры не могут установить связь с японским модулем HAKUTO-R, который также называют Resilience после попытки посадки на Луну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания-разработчик Ispace.

"На данный момент нам пока не удалось установить связь с Resilience, но инженеры Ispacе в нашем центре управления продолжают работать над тем, чтобы связаться с модулем", - говорится в уведомлении.

Что именно случилось с модулем, пока непонятно, однако, по всей видимости, попытка прилунения могла оказаться неудачной. В ходе прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля.

Ispacе уже пыталась отправить свой модуль на Луну в апреле 2023 года. Тогда в последние секунды перед посадкой, пока связь с модулем все еще поддерживалась, он резко ускорился, а в компании сообщили, что связь с ним не будет восстановлена, в связи с чем посадка была признана неудачной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Сотрудники Ирпенского гуманитарного лицея иностранных языков имени Зарифы Алиевой прибыли с визитом в Нахчыван
Сотрудники Ирпенского гуманитарного лицея иностранных языков имени Зарифы Алиевой прибыли с визитом в Нахчыван
5 июня 2025 г. 20:09
Обнародованы результаты выпускного экзамена учащихся 9-х классов
Обнародованы результаты выпускного экзамена учащихся 9-х классов
5 июня 2025 г. 18:46
В Азербайджане завтра начинается процесс выбора школы и учителей для учеников 1-х классов
В Азербайджане завтра начинается процесс выбора школы и учителей для учеников 1-х классов
4 июня 2025 г. 16:33
В вузах создается новая образовательная программа в сфере продовольственной безопасности
В вузах создается новая образовательная программа в сфере продовольственной безопасности
4 июня 2025 г. 13:05
Гурбан Етирмишли: Самые глубокие землетрясения в Азербайджане происходят на Каспии
Гурбан Етирмишли: Самые глубокие землетрясения в Азербайджане происходят на Каспии
4 июня 2025 г. 10:44
Число сейсмостанций в Азербайджане достигло 88
Число сейсмостанций в Азербайджане достигло 88
4 июня 2025 г. 10:41
В этом году в Азербайджане 116 222 ученика окончат 11-й класс
В этом году в Азербайджане 116 222 ученика окончат 11-й класс
3 июня 2025 г. 14:48
В прошлом учебном году в Азербайджане погибло 76 студентов
В прошлом учебном году в Азербайджане погибло 76 студентов
3 июня 2025 г. 10:50
ГЭЦ выявил случаи полной неграмотности среди учащихся 9-х классов
ГЭЦ выявил случаи полной неграмотности среди учащихся 9-х классов
3 июня 2025 г. 10:28
ГЭЦ: В селах Азербайджана абитуриенты опережают Баку и Сумгайыт по многим предметам
ГЭЦ: В селах Азербайджана абитуриенты опережают Баку и Сумгайыт по многим предметам
3 июня 2025 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi