Японские инженеры не могут установить связь с лунным модулем после его посадки

Инженеры не могут установить связь с японским модулем HAKUTO-R, который также называют Resilience после попытки посадки на Луну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания-разработчик Ispace.

"На данный момент нам пока не удалось установить связь с Resilience, но инженеры Ispacе в нашем центре управления продолжают работать над тем, чтобы связаться с модулем", - говорится в уведомлении.

Что именно случилось с модулем, пока непонятно, однако, по всей видимости, попытка прилунения могла оказаться неудачной. В ходе прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля.